Wonder Woman : La renaissance sur grand écran

La plus ancienne des super-héroïnes arrive sur grand écran. Wonder Woman n'est plus tout à fait la jeune femme en micro-short venue sauver l'Amérique. Elle s'est transformée en déesse-amazone venu combattre les soldats allemands pendant la 1ere guerre mondiale dans les tranchées... Créée par un psychologue dans les années 40 pour être un modèle de courage et de force pour les petites filles, Wonder Woman continue de faire le job. Le film a déjà dépassé les 115 millions de dollars au box-office américain