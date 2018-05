Régimes vegan, végétarien, végétalien, pescetarien : quelles différences ?

Les Français sont de plus en plus nombreux à renoncer à la viande pour adopter un régime végétarien, voire vegan. Près de 3% de la population aurait ainsi adopté un régime 100% végétarien, selon un sondage réalisé pour Terra Eco en 2016.

Volonté de limiter son impact sur l'environnement (l'élevage et la consommation de viande représentant la principale cause du réchauffement climatique), souci de prendre soin de sa santé (la consommation de viande rouge, notamment, peut favoriser les cancers), positionnement éthique (refuse de manger des animaux), ou encore considérations économiques (la viande coûte de plus en plus cher) : les raisons de franchir le pas sont nombreuses.

Mais si le végétarisme est de plus en plus tendance, la confusion demeure souvent lorsque l'on évoque les différents régimes alimentaires. Nombreux sont ainsi ceux qui confondent végétarisme et véganisme, alors que le pescetarisme reste méconnu. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Végétarien

Le régime végétarien exclut la consommation de toute sorte de viande. Contrairement à une idée répandue, la viande de poisson est considérée comme une viande à part entière : un vrai végétarien ne consomme donc pas de poisson, ni aucun fruit de mer.

En revanche, contrairement aux végétaliens et aux vegan, les végétariens ne disent pas non à un bon fromage, et consomment également des oeufs voire du lait. Ce qui leur permet de ne pas subir de carences de vitamines B12, présentes uniquement dans les produits d'origine animale.

Pour résumer, le végétarien ne consomme pas tout ce qui a été vivant à un moment ou à un autre, et qui possède un système nerveux central (ce qui n'est pas le cas de légumes et autres végétaux).

Selon la science, le régime végétarien n'implique aucun type de carence, les protéines nécessaires aux êtres humains étant massivement présentes dans les fruits et légumes. De nombreux athlètes sont ainsi végétariens, les Venus et Serena Williams comptant parmi les plus connus.

Végétalien

Comme les végétariens, les végétaliens ne consomment pas de viande (rouge, blanche, poisson, fruits de mer). Mais contrairement à eux, ils ne consomment aucun produit d'origine animale, et ont donc fait une croix sur les oeufs, le fromage, le lait et même le miel (produit par les abeilles).

Les adeptes du régime végétalien doivent impérativement prendre des vitamines B12 (uniquement présentes dans les produits d'origine animale, comme évoqué précédemment), sous forme de gélules, sous peine de souffrir de graves carences. Des cas de paralysie, entre autres, ont été signalés chez des personnes devenues végétaliennes depuis plusieurs années sans prendre de vitamines B12.

Vegan

Le régime vegan est le même que le régime végétalien, mais les personnes adoptant un mode de vie vegan refusent tout produit d'origine animale, non seulement dans leur alimentation, mais dans leur vie en général. Ainsi les vegan n'achètent pas de vêtements en cuir ou en fourrure.

Pescetarien

Peu connu, le régime pescetarien est fréquemment confondu avec le régime végétarien. En réalité, les pescetariens ne consomment certes pas de viande rouge ni de viande blanche, mais mangent du poisson et des fruits de mer. Le terme tire en effet son origine du latin «piscis», qui signifie «poisson».

Flexitarien

Le régime flexitarien concerne les personnes qui adoptent un régime végétarien la plupart du temps mais qui s'autorisent des écarts, en mangeant de la viande ou du poisson, de temps en temps. Le flexitarisme peut également correspondre à une phase de transition pour les personnes passant d'une alimentation carnivore à une alimentation végétarienne.