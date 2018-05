Five Guys : un petit déjeuner servi à la gare du Nord à Paris

Pour cette nouvelle adresse dans la capitale, la chaîne américaine de restauration rapide propose, pour la première fois, une offre de petits déjeuners. A déguster sur place ou à emporter pour son trajet.

Après s’être implanté à Bercy Village, dans le quartier de l’Opéra, sur les Champs-Elysées ou, plus récemment à La Défense, Five Guys a inauguré ce lundi matin un quatrième restaurant parisien au sein même de la première gare d’Europe, où 700 000 voyageurs transitent chaque jour.

Créée en 1986 outre-Atlantique et présente depuis moins de deux ans dans l’Hexagone, la marque de burgers préférée de l’ex-président des Etats-Unis, Barack Obama, a ajouté à sa carte le «breakfast» à l’américaine. Au menu, un café, un jus d’orange pressé ou le célèbre sandwich œuf, bacon et fromage disponible pour seulement 6 euros.

Pour cette adresse de 250 m2 et 60 places assises, toujours le même ADN : des menus personnalisables avec l’ajout gratuit d'ingrédients comme la salade ou les oignons grillés, ainsi que des burgers fait maison préparés depuis une cuisine ouverte, à partir d’aliments frais et sans produits surgelés.

Les plus affamés peuvent tester cette offre tous les jours, dès 7h, et jusqu'à 11h. Ensuite, Five Guys propose, jusqu'à 22h, sa sélection traditionnelle de hot dogs (à partir de 5,50 euros), ses burgers (de 6 à 11 euros) et ses milkshakes (6,50 euros) au beurre de cacahuète ou à la banane, avec ou sans crème fouettée. Adieu le régime bikini avant l'été, le plaisir est de mise chez Five Guys, qui prévoit par ailleurs l'ouverture de 40 restaurants en France avant fin 2019. Les Dijonnais seront les prochains sur la liste avec une inauguration en juin.