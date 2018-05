La SCPI, un placement d'épargne rentable pour préparer sa retraite

Publi-rédactionnel, en partenariat avec

Anxiété ? Troubles du sommeil ? Inquiétudes pour votre avenir ? L’augmentation de l’âge de la retraite à n’en plus finir vous alarme ? Sachez qu’il existe un mode de placement d’épargne rentable, la SCPI, qui vous permet au mieux de préparer votre retraite !

Si aujourd’hui, la question de la retraite est au cœur du débat public comme l’a montré le 2 mai 2018 l’interview de l’actuel ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, les réformes misent en place restent insuffisantes aux yeux des contribuables Français. Comment y remédier ? Livret A, Assurance Vie en fonds euros, et autres moyens d’épargne vous laissent perplexe ? Et si le placement SCPI était le remède adapté pour préparer votre retraite ?

La SCPI en quelques mots, c’est quoi ?

C’est une Société Civile de Placement Immobilier plus connue sous l’acronyme SCPI qui a pour objet l’acquisition, la valorisation et la gestion d’un patrimoine immobilier. A la différence d’un patrimoine immobilier physique qu’il faut entretenir et dont la gestion est incertaine, la SCPI offre la possibilité de diversifier son investissement tout en limitant et mutualisant les risques*. En effet, en investissant dans les SCPI de rendement, vous avez la possibilité de vous constituer un patrimoine diversifié tout en profitant d’un rendement élevé pouvant dépasser les 6% net. Ces rendements sont nettement supérieurs à ceux proposés par les autres types d’épargne-retraite.

La force des SCPI est qu’elles investissent à des échelles différentes (internationale, nationale, zone euro et régionale) donc sur des territoires différents permettant ainsi de tirer profit de diverses fiscalités. Mais, elles investissent aussi dans des secteurs différents (tourisme, santé, environnement, luxe, finance, éducation, technologie, administration). Ainsi, contrairement à un achat immobilier physique, la SCPI optimise l’investissement et sécurise sa rentabilité*.

Par conséquent, c’est un bon moyen pour anticiper sa retraite ! Vous n’avez qu’à investir et vous percevrez un loyer régulier, à vie*, qui représente un bon complément à votre retraite. Ainsi, grâce à la pierre-papier, vous amortirez la perte de revenus causée par la cessation d’activité professionnelle et vous pourrez même améliorer votre pouvoir d’achat*.

Comment optimiser son investissement immobilier afin de préparer sa retraite ?

Ce mode d’investissement est fait pour toutes les clientes et tous les clients voulant épargner et anticiper leur retraite. Ainsi, il est possible de varier entre 3 modes d’acquisition de parts de SCPI pour optimiser au mieux son placement financier et sa fiscalité :

Achat de SCPI au comptant : ce mode d’investissement s’adresse aux particuliers insatisfaits de leurs placements sur divers supports financiers ou qui souhaiteraient optimiser davantage leur épargne-retraite. Le fait d’acheter des SCPI au comptant permet de déplacer une partie de ces liquidités mal exploitées sur un support ayant pour but de générer un complément de revenu immédiat.

Achat de SCPI à crédit : généralement, ce sont les personnes encore dans la vie active qui souhaitent à la fois anticiper leur retraite et la valorisée, qui optent pour ce type d’investissement. Les SCPI à crédit sont en partie remboursée par le versement des loyers chaque mois ou chaque trimestre en fonction des SCPI. Ainsi, cela permet une fois retraité, de percevoir un loyer. Acheter de la SCPI à crédit est intéressant pour des particuliers souhaitant optimiser au mieux leur fiscalité, puisque la totalité des intérêts d’emprunt et des assurances sont déductibles des revenus fonciers.

Achat de SCPI en démembrement temporaire de propriété : cette technique est destinée à des particuliers qui ne ressentent pas le besoin immédiat de profiter d’une entrée d’argent ou qui souhaitent alléger leur fiscalité. Ainsi, l’investisseur achète des parts de SCPI 20% moins cher en moyenne tout en ne payant pas l’Impôt sur les Revenus ou l’ISF (IFI depuis le 1er Janvier 2018). Ce n’est qu’au terme du démembrement que les particuliers récupèrent la pleine jouissance de leurs placements financiers. C’est-à-dire, qu’ils bénéficient de plus de capital et perçoivent des loyers à vie.

Comment choisir les meilleures SCPI du marché pour l’épargne-retraite ?

Bien évidemment, il est souhaitable de prendre conseil auprès de spécialistes des SCPI de rendement, comme les experts de La Centrale des SCPI, afin de mettre en place une stratégie d’investissement optimale. Ils vous aideront à choisir au mieux les SCPI les plus adaptées à votre profil parmi les 178 existantes sur le marché.

Voici le classement des meilleures SCPI retraite du marché qui a été établi par La Centrale des SCPI, le leader reconnu de la distribution des SCPI en ligne.

Classement SCPI de rendement Rendements 2017 Stratégies d’investissement Exemples d’acquisition 1. CORUM 6.45% SCPI opportuniste qui surf sur différents actifs et déploie ses investissements à travers 11 pays de la zone euro Achat de deux écoles à Porto et Braga au Portugal qui se double d’une acquisition de commerces aux Pays-Bas. 2. Epargne Pierre 5.97% SCPI essentiellement régionale spécialisée dans l’acquisition de biens dont la valeur est comprise entre 1 et 10 M€ Deux bureaux et des commerces dans l’agglomération Lilloise 3. CORUM XL 6.58%* 1ère SCPI internationale du marché qui investit dans tous types d’actifs immobiliers Un hôtel B&B de quasiment 7000 m2 en Espagne 4. Epargne Foncière 4.54% Classée parmi les SCPI a très grande capitalisation, cette ancienne SPCI investit massivement le marché national Des bureaux d’une superficie dépassant les 5000 m2 dans le 14e arrondissement de Paris générant un loyer moyen de près de 1.8 M€ 5. Pierval Santé 5.05% SCPI thématique, elle investit dans les actifs liés à la santé en France et en Allemagne. Achats de plusieurs EPHAD dans la périphérie Rouennaise, Parisienne et en Allemagne, ainsi que d’une clinique en Guadeloupe.

*Rendement annualisé depuis Avril 2017

Où trouver les meilleures SCPI retraites ?

De nombreuses agences telles que Direct SCPI ou La Centrale des SCPI existent aujourd’hui. Elles ont pour vocation de vous apporter leur savoir faire et leur expertise pour vous conseiller au mieux sur votre épargne-retraite. La Centrale des SCPI est actuellement leader sur le placement immobilier en ligne. Vous trouverez donc de nombreuses informations sur les SCPI retraites les plus compétitives en navigant sur leur site internet www.centraledesscpi.com ou en vous rendant à leur agence au 15 rue Saint Roch dans le 1er arrondissement de Paris. Pour cela n’hésitez pas à les contacter au 01.44.56.00.23. Des spécialistes en immobilier pourront ainsi vous éclairer sur les SCPI et établir à vos côtés un portefeuille de SCPI en parfait accord avec vos objectifs d’épargne-retraite et votre situation personnelle.

Ainsi, n’est-il pas mieux pour vous d’anticiper votre retraite, grâce au placement immobilier dans les meilleures SCPI et de ne pas vous retrouver avec un pouvoir d’achat restreint et en perpétuel baisse ? Afin de vous éviter d’être mobilisé dans 10 ans dans une redite de la manifestation du 15 mars 2018, préparez votre futur de la façon la plus optimale qu’il soit. Assurez vos arrières en mettant toutes les chances de votre côté pour percevoir un revenu complémentaire régulier qui sécurisera votre avenir*.

Avertissement concernant la SCPI Corum XL

Comme tout investissement immobilier, la liquidité de la SCPI CORUM XL est limitée, le capital et les revenus non garantis.

Le risque lié aux cours des devises accroit le risque sur les revenus et le capital.

Avant tout investissement, vérifiez qu'il est adapté à la situation patrimoniale de l'épargnant et à ses objectifs d'investissements.

*Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

ANNONCEUR :

La Centrale des SCPI est une marque de SERENITEO investissement 91 rue du Fbg St Honoré 75008 PARIS (RCS 521 770 263) enregistrée auprès de l’Anacofi-CIF sous le numéro E002274 ORIAS : 13000729 – Démarcheur financier : 1103000438IU