Coupe du monde : Les 5 services de livraison pour un plateau foot réussi

Alors que s'ouvre la Coupe du monde de football en Russie, les enseignes et restaurants se plient en quatre pour égayer les dîners devant la télé. Rapide sélection des offres à tester.

Si la pizza, les chips et le saucisson arrivent en tête des produits sollicités par les Français lors d'un apéro-foot, d'autres alternatives s'offrent aux amateurs de ballon rond. Des huîtres au kangourou, il y en aura pour tous les goûts.

Des sushis à la mode moscovite

En matière de spécialités japonaises, les box ont le vent en poupe pour cette coupe du monde. Côté Sushi dévoile sa «Russia Box» (39,90 euros), designée par l'artiste Daria Pelsher, qui dissimule pas moins de 42 pièces, à déguster entre deux buts. Les amateurs apprécieront les makis au tarama de crabe ou les California chicken tempura.

© Côté Sushi

L’enseigne Sushi Shop, propose, quant à elle, sa «Moscow Box» (70 euros) customisée par le tatoueur Jean André. Parmi les 58 spécialités à tester à l’aide de ses baguettes, le Bolchoï spring à base de pomme granny smith, de saumon, de fromage frais et de betterave, le Kremlin california avec des morceaux de cornichons à la russe, ainsi que les Russian foot balls en forme de ballon rond.

© Sushi Shop

Ces deux coffrets culinaires s’accompagnent chacun d’une mignonnette de vodka pour s’imaginer, dans quelques semaines, sur la Place Rouge à célébrer la victoire des Bleus au Mondial.

Le combo charcuterie-fromage

En collaboration avec le service de livraison Epicery, Monoprix lance le kit apéro du bon supporter destiné aux Parisiens et aux Lyonnais. Celui-ci se compose d’un morceau de comté bio, d’olives vertes, de rillettes de sardines, de tomates cerises, d’un pâté au piment d’Espelette, de saucisson, le tout accompagné de quatre bières. La box à 29,70 euros, qui contient également un stick de maquillage tricolore, est expédiée dans l’heure à l’adresse de son choix. A noter que la livraison est gratuite.

© Monoprix

Une pizza à prix mini

Alors qu’il a livré l’équivalent en pizza de 104 terrains de football lors des quatre dernières semaines de l’Euro 2016, le service Just Eat se lance un nouveau défi pour cette Coupe du monde. En cas de victoire de l’équipe de France, chaque but d’écart avec l’adversaire permettra aux gastronomes de profiter de 10 % de réduction. Une offre pouvant donc atteindre 50 % avec 5 buts d’écart. Cette réduction sera valable pendant les 45 minutes qui suivent la fin du match. A noter que Griezmann et ses partenaires joueront le 16 juin à 12h face à l’Australie, le 21 juin à 17h face au Pérou et le 26 juin à 16h face au Danemark.

© Just Eat

Un très beau plateau d'huîtres

Pour un plateau télé qui sort de l'ordinaire, le Bar à huîtres qui dispose de quatre restaurants dans la capitale propose d’expédier des plateaux de fruits. Le coût de la livraison, laquelle est assurée par des chauffeurs privés, s’élève à 14 euros et est gratuite pour une commande à partir de 120 euros. Le service comprend, outre l’ouverture des huîtres, plusieurs accompagnements comme le pain de seigle de la maison Poilâne, le beurre d’Isigny, le vinaigre aux échalotes, le citron, la mayonnaise maison et le pâté Lou Gascoun Souvenir du Cap Ferret.

© Ilya S. Savenok / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

du kangourou dans l'assiette

Spécialisé dans la livraison de repas de chefs pour les employés de bureau à Paris, Nestor lance l’opération #Onvalesmanger. Des menus thématiques (entrée, plat, dessert) sont à la carte pour croquer les adversaires des Bleus et découvrir leurs spécialités culinaires. Le vendredi 15 juin, veille du match qui opposera l'équipe de France aux Socceroos d’Australie, Nestor proposera du kangourou dans les assiettes. Les menus seront livrés à l’heure du déjeuner en moins de 15 minutes et pour seulement 15 euros. Les plats s'adapteront ensuite aux pays que les joueurs de Didier Deschamps rencontreront.

© DR