Le prépayé, la solution ?

Avec la montée des objets connectés, des tablettes et autres objets indépendants, nombreux sont les utilisateurs en recherche d’une solution clé en main. L’entreprise Lebara Mobile l’a bien compris et s’impose comme l’un des leaders sur le marché des cartes SIM prépayées.

En partenariat avec

Pourquoi le prépayé intéresse-t-il le consommateur ?

Contrairement aux forfaits dits « postpayés », les plus communément utilisés, le prépayé permet une consommation à la carte. Pas besoin d’ajouter un RIB, il suffit d’acheter son forfait sur internet ou dans un magasin partenaire. Cela permet au consommateur de gérer son budget plus simplement, sans aucun risque d’hors forfait et c’est ce qui séduit de plus en plus d’usagers pour leurs objets connectés, tablettes ou encore pour un forfait sans prise de risque. Les acteurs du prépayé ont aligné leurs offres au postpayé, alors au même prix les consommateurs se demandent pourquoi s’engager ?

Depuis son rachat en septembre 2017, l’opérateur téléphonique Lebara Mobile s’est refait une beauté pour plaire au plus grand nombre. Nouveau logo, nouveaux produits, nouvel univers, un savant mélange pour atteindre une cible plus large. Pour répondre à la demande grandissante de cartes SIM faciles d’utilisation et sans engagement, Lebara Mobile propose une large gamme de forfaits avec de l’internet mobile, ainsi que des forfaits pour appeler la France en illimité depuis la France et l’Europe.

La particularité de cet acteur est d’offrir la possibilité de commander des cartes SIM gratuitement directement sur son site internet. Lebara Mobile propose alors deux types de produits, des recharges de 5€ à 50€ utilisables à la minute ou au Mo et des forfaits prépayés avec de l’internet mobile ou des appels vers la France et l’International. Leur dernière nouveauté en date ? Un forfait pour les petits budgets toujours en prépayé : Appels et SMS illimités vers la France depuis la France et l’Europe + 2Go à seulement 4,99€ disponible ici. C’est étonnamment simple et bon marché !