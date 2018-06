Canicule : quelles boissons pour se désaltérer ?

Cette semaine, des températures record sont attendues dans toute la France. Face à une telle chaleur, l’hydratation est nécessaire. Quelles boissons sont recommandées, et lesquelles éviter ?

Les températures avoisinaient déjà les 35°C dans le sud-est de la France ce lundi 29 juin, et elles ne vont faire qu’augmenter jusqu’à ce week-end dans de nombreuses régions. Pour éviter les accidents, le plus important est de bien s’hydrater, avec les boissons appropriées.

Les boissons conseillées

Face à la chaleur, l’eau est la boisson la plus importante pour notre organisme. Il est recommandé de boire au minimum un litre et demi d’eau par jour.

La limonade, riche en vitamine C grâce au citron, est également un moyen d’éviter l’effet "bouche sèche". En effet, son acidité stimule la production de salive. La limonade est donc très désaltérante, surtout celle qui contient peu de sucre.

L’eau de coco. Peu sucrée, elle est réputée pour ses vertus hydratantes mais également antioxydantes et isotoniques.

La soupe est aussi une boisson très efficace en cas de soif. Les légumes qui la composent ont souvent une teneur en eau très élevée, et elle est également riche en vitamines et minéraux. Et pour ceux qui redoutent de consommer des boissons chaudes, il existe de nombreuses recettes de soupe froide.

Les boissons à éviter

Le jus de fruit. S’il est riche en vitamines, sa teneur en sucre est aussi très élevée, ce qui augmente la sensation de soif. Mieux vaut privilégier les 100% pur jus, les fruits pressés, ou y rajouter de l’eau.

Le thé et le café sont des boissons diurétiques. Elles sont donc peu recommandées en période de fortes chaleurs.

La bière, contrairement à une idée reçue, déshydrate l’organisme à cause de l’alcool qu’elle contient. De manière générale, toutes les boissons alcoolisées sont à éviter.

Les sodas sont eux aussi de faux-amis. Très riches en sucre, ils déshydratent le corps alors qu’ils semblent désaltérer sur le moment.