Amazon ouvrira son Prime Day 2018 dès le 16 juillet

Le géant de l'e-commerce récidive avec son opération Prime Day. Amazon a annoncé ce mardi qu'il organisera 36 heures de «promotions monstres» dès midi le 16 juillet prochain.

Jusqu'au 17 juillet à 23h59, cet événément, réservé aux membres Prime du site marchand, permettra d'accéder à des rabais intéressants sur plus d'un million d'offres. L'an passé, ces ventes flash ont vu plus de 40 millions d'articles trouver preneurs, précise Amazon dans un communiqué, qui promet «deux fois plus d'offres de ce type que l'an passé».

Maison, loisirs, high-tech, mode, jouets... la plupart des catégories de produits proposés bénéficieront d'offres, notamment de la part des marchands tiers qui vendent leurs produits sur la plate-forme d'Amazon.

Autre point intéressant, les produits high-tech d'Amazon profiteront de ventes flash. Ainsi les liseuses Kindle, les tablettes Fire et la famille de produits Echo (compatibles avec l'assistante virtuelle Alexa) profiteront de ce dispositif.