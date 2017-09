Sur un parcours allongé cette année, les "teufeurs" de la Techno Parade ont défilé à Paris du Louvre à la Nation avec pour mot d'ordre "le droit à la liberté d'expression et à la fête". Ils étaient plus de 300 000, dont une foule de jeunes, à participer à cette grande "fête revendicative" des musiques électroniques. Le reportage Kin Sun et Florian Paume.