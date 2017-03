37ème salon du livre : l'ouvrage politique en bonne place sur les stands «

La 37ème édition du Salon du Livre de Paris ouvre ses portes aux visiteurs aujourd'hui et jusqu'au lundi 27 mars, Porte de Versailles, à Paris. Cette librairie géante permettra au public d'aller à la rencontre de multiples maisons d'édition et d'y retrouver de nombreux écrivains français et internationaux. En cette année d'élection, nous nous sommes intéressés aux livres politiques. Qui les lit, et surtout, comment sont-ils écrits ?