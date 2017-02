43ème salon des antiquaires à Bordeaux «

Jusqu'au 5 février à Bordeaux, se tient le 43 ème salon des antiquaires et de l'art contemporain. Des collections riches et variées, du mobilier ou des oeuvres rares et exceptionnelles que peuvent venir admirer professionnels, collectionneurs ou simples visiteurs. Plus d'une centaine d'exposants, venus de France et d'Europe exposeront dans ce musée de 7 000 m² où tout se vend. Près de 15 000 visiteurs sont attendus.