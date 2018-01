50 000 playmobils pour recréer des batailles historiques «

C'est la dernière journée si vous voulez assister à la plus grande exposition de Playmobils en France. C'est à Calais, on y trouve 50.000 personnages et animaux sur le thème des grandes civilisations antiques. Pas moins de 8 jours ont été nécessaires pour reconstituer les scènes. Une vraie folie qui est née de la passion d?un homme qui collectionne les figurines depuis l?âge de 13 ans. On part à sa rencontre avec Victor Bastard SJT