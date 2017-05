70e édition du Festival de Cannes : quelles personnalités vont décerner la Palme d'or ? «

Cette année, le Festival de Cannes sera présidé par le cinéaste espagnol, Pedro Almodóvar. Huit personnalités du septième art, issues d’horizons divers comme l’exige la tradition, vont accompagner le réalisateur du film Volver afin de décerner la très convoitée Palme d’or.

La 70ème édition du Festival de Cannes va animer la Croisette du 17 au 28 mai. C’est un jury, haut en couleur, qui va cette année encore, être en charge d’établir le palmarès et de décerner la fameuse Palme d’or. Le Président du jury, Pedro Almodóvar, s’est dit " très heureux, reconnaissant et honoré ". Conscient du challenge, il a déclaré "qu’être président du jury est une lourde responsabilité et espère être à la hauteur des circonstances.". Le cinéaste espagnol, intimement lié au festival (cinq de ses films ont par le passé été sélectionnés) a confié : " je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège ".

Will Smith membre du jury

Huit autres personnalités, venant du monde entier, composent le jury. Il y a tout d’abord, l’actrice, scénariste et réalisatrice française Agnès Jaoui, lauréate de plusieurs César, et réalisatrice de " Comme une image ", " Parlez-moi de la pluie " ou encore " Le Goût des autres ". Plus surprenant, le célèbre américain, Will Smith, lauréat de deux Grammy Awards et connu pour avoir joué dans des superproductions américaines comme " Men in Black " ou " Je suis une légende " sera également de la partie. L’Italien Paolo Sorrentino, récompensé pour l’Oscar du meilleur film en 2014 pour " La grande belleza " et la talentueuse actrice américaine Jessica Chastain, couronnée par la Palme d’or en 2011 pour son rôle dans " Zero Dark Thirty " feront aussi partie du jury.

Des artistes de divers horizons

Moins connue du cinéma occidental, l’actrice chinoise Fan Bingbing, qui a joué dans le blockbuster américain "X-men : Days of future past" a été désigné membre du jury, tout comme la réalisatrice allemande Maren Ade, repérée l’année dernière au Festival de Cannes pour son film "Toni Erdmann". Enfin, le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook, récompensé du Grand Prix en 2004 pour "Old Boy" et le compositeur français Gabriel Yared, connu pour ses bandes sons dans "37°2" de Jean-Jacques Beineix et dans le "Patient anglais" d’Anthony Minghella auront également la lourde tâche d’attribuer la célèbre Palme d’or.

A quelques jours du début du festival, la tension est à son comble. La splendide italiennne Monica Bellucci a été choisie comme maîtresse de cérémonie. L'actrice lancera les hostilités le 17 mai prochain.