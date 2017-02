Adele triomphe aux Grammy Awards, avec 5 récompenses «

Adele, la reine britannique des balades mélancoliques, a triomphé dimanche aux Grammy Awards en emportant cinq récompenses, dont celle du meilleur album, du meilleur enregistrement et de la meilleure chanson pour "Hello".

Dimanche, la chanteuse britannique Adele a été la grande gagnante des Grammy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la musique américaine. Elle est également entrée dans l'histoire des Grammy Awards : Adele est la première artiste à avoir remporté les trophées des meilleurs album, enregistrement et chanson de l'année par deux fois. Elle a cependant eu la victoire modeste, et rendu un hommage vibrant à l'autre grande favorite de la soirée : la superstar Beyoncé. Cette dernière, enceinte de jumeaux, a remporté le Grammy Award du "Meilleur album urbain contemporain" pour son opus "Lemonade".

Hommages à David Bowie et George Michael

La cérémonie était marquée par l'absence de deux grands noms de la musique récemment disparus. David Bowie, décédé il y a un peu plus d'un an, a été l'un des plus primés, récoltant plus de Grammys qu'au cours de son vivant, avec cinq prix à titre posthume pour son album testament magistral "Blackstar". Et Adele a ému la salle en interprétant "Fast Love" en hommage à George Michael, décédé en décembre dernier.