Ariana Grande a repris sa tournée à Paris «

Après le drame survenu à Manchester le 22 mai, Ariana Grande avait suspendu sa tournée mondiale. La star américaine a repris le chemin des concerts en se produisant mercredi soir à Paris et ce malgré des mesures de sécurité renforcées.

A l’AccorHotels Arena mercredi 7 juin, Ariana Grande a ravi ses fans parisiens. Deux semaines après l’attaque qui a tué 22 personnes, la chanteuse américaine a décidé de ne pas laisser ce drame l’atteindre et a décidé de reprendre sa tournée mondiale.

A l’entrée de la salle de concert, la sécurité a été multipliée. Les gros sacs à dos étaient interdits, et la fouille corporelle a été renforcée pour ne rien laisser passer. De quoi ravir les parents et adolescents inquiets et donc de laisser place à la bonne humeur et la fête.

La musique : une liberté

Pour rendre hommage à ses "22 anges", la chanteuse de 23 ans a interprété la célèbre chanson "Somewhere Over The Rainbow" qu’elle avait chanté pour la première fois ce dimanche 4 mai, au concert de charité "One Love Manchester" qu’elle avait organisé en hommage aux victimes. Les fans se sont même mobilisés pour que sa version sorte en single.

Ariana Grande a eu du mal à terminer son titre "One Last Time", et a même laissé les fans le chanter pendant les refrains. C’était le dernier morceau qu’elle avait interprété avant l’attaque ce 22 mai et qui est devenu depuis, l’hymne d’hommage aux victimes.

La chanteuse se produira une deuxième fois en France, à Lyon, le 09 juin, avant de partir pour le Portugal, le Brésil, l'Espagne, le Mexique, l'Italie, et même les Philippines.