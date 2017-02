Le prix Nobel de littérature attribué au chanteur américain Bob Dylan «

Le prix Nobel de littérature a été attribué au chanteur américain Bob Dylan, 75 ans, a annoncé jeudi l'Académie suédoise.

Bob Dylan a été récompensé "pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique", a annoncé la secrétaire générale de l'Académie, Sara Danius, sous les hourras de l'assistance dans la majestueuse salle de la Bourse à Stockholm. L'Américain, premier musicien a être récompensé par l'Académie depuis la création du prix en 1901, succède à la Bélarusse Svetlana Alexievitch.

"Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille", a expliqué Mme Danius à la télévision publique SVT, affirmant que les membres de l'Académie avaient manifesté "une grande cohésion" dans ce choix.

Présenté par l'Académie suédoise comme une "icône", le chanteur est toujours actif aujourd'hui. Il a sorti en mai son 37e album studio, "Fallen Angels", où il interprète des standards américains popularisés par Frank Sinatra. A première vue, peu de choses rapprochaient Frank Sinatra et sa voix de velours de Bob Dylan, son folk-rock lettré et sa voix rugueuse. Et pourtant, ce dernier s'est glissé à nouveau dans le costume du crooner pour cet album, où Dylan ne se contente pas des chansons les plus connues de Sinatra.

Le Newport Folk Festival, un tournant symbole du triomphe du rock

Il y a quelques semaines, on apprenait que Dylan s'apprête à sortir un imposant coffret de 36 CD de sa tournée mondiale de 1966, un changement pour le musicien qui avait choqué ses fans et "trahi le folk" en se tournant vers la guitare électrique lors de ses concerts. "Bob Dylan: The 1966 Live Recordings" doit sortir le 11 novembre, a annoncé sa maison de disques, Sony Music's Legacy Recordings. Cette impressionnante collection permettra d'écouter des enregistrements de concerts de Bob Dylan aux Etats-Unis et en Australie, mais surtout de spectacles en Europe.

Il jouait alors devant des salles combles, qui ne lui réservaient toutefois pas toujours un accueil très chaleureux en voyant que le chanteur américain troquait son habituelle guitare acoustique contre une électrique. Un sacrilège! Bob Dylan, 75 ans, avait franchi le cap pour la toute première fois un an auparavant, au Newport Folk Festival, un tournant dans sa carrière qui a symbolisé le triomphe du rock.

Nombre de critiques avaient alors accusé Bob Dylan, qui sortait de deux années d'un pic de créativité intense, certains fans l'avaient même traité de "Judas". Parmi les enregistrements dépoussiérés pour ce coffret, celui du concert en mai 1966 à l'Olympia à Paris, où il s'était accroché avec le public.

Bob Dylan participe ce week-end au "desert trip" en compagnie des Rolling Stones, de Paul McCartney, Roger Waters, The Who et Neil Young... Une myriade de légendes du rock vont mettre le feu au désert californien pour un festival de tous les records.

Nul doute que l'artiste saura célébrer avec ses fans ce prix Nobel, qui s'accompagne d'une récompense de huit millions de couronnes (822.000 euros). La littérature est le dernier Nobel de la saison 2016 à être décerné.