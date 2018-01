Cate Blanchett présidente du jury ​Festival de Cannes 2018 «

L'actrice australienne Cate Blanchett présidera le jury du 71e Festival de Cannes qui aura lieu du 8 au 19 mai 2018.

Cate Blanchett, actrice aussi exigeante que glamour a été couronnée de deux Oscars. Elle vient de lancer avec d'autres stars comme Natalie Portman et Meryl Streep la fondation "Time's Up" ("C'est fini") pour aider les victimes de harcèlement sexuel. C'est la 12e femme à se voir confier la présidence, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Agée de 48 ans, elle succède à Pedro Almodovar, dont le jury avait décerné la Palme d'or au Suédois Ruben Ostlund pour "The Square".

"Je viens à Cannes depuis des années comme actrice, comme productrice, pour les soirées de gala et pour les séances en compétition, pour le Marché même. Mais je ne suis encore jamais venue pour le seul plaisir de profiter de la corne d'abondance de films qu'est ce grand festival", a réagi la star australienne dans un communiqué

