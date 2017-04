Centenaire de la bataille de Vimy : une commémoration symbolique «

Ce week-end, ce sont des milliers de Canadiens qui arrivent en France et notamment dans le Pas-de-Calais pour célébrer le centenaire de la bataille de Vimy. Des commémorations, auxquelles participeront François Hollande et le premier ministre canadien Justin Trudeau, sont spécialement organisées par le gouvernement canadien près d'Arras. Dans la région, de nombreux événements sont organisés. Reportage de Damien Deparnay et Solenne Rivet.