César 2018 : sont nommés… «

La 43e édition des César aura lieu le 2 mars à Paris. Voici les nommés…

L'Académie des César a dévoilé la liste des films et des comédiens en lice pour la 43e édition et a annoncé la création d'un prix du public, qui récompensera pour la première fois le film ayant fait le plus d'entrées.

César du meilleur film :

120 battements par minute

Au revoir là-haut

Barbara

Le brio

Patients

Petit paysan

Le sens de la fête

César de la meilleure actrice :

Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

Jeanne Balibar (Barbara)

Emmanuelle Devos (Numéro Une)

Marina Foïs (L'atelier)

Charlotte Gainsbourg (La promesse de l'aube)

Karine Viard (Jalouse)

Doria Tillier (Monsieur et Madame Adelman)

César de la meilleur acteur :

Swan Arlaud (Petit paysan)

Daniel Auteuil (Le brio)

Jean-Pierre Bacri (Le sens de la fête)

Guillaume Canet (Rock'n roll)

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

Louis Garrel (Le redoutable)

Reda Kateb (Django)