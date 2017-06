Charles Aznavour va briller à Hollywood «

Le chanteur et interprète Charles Aznavour va recevoir son étoile à Hollywood. Il a été nominé jeudi par Le Comité de sélection de la Walk of Fame de la Chambre de commerce d'Hollywood. Il fera partie de la catégorie Live Theatre / Live Performance.

La Chambre de commerce d'Hollywood s’est réunie pour décider quelles personnalités en 2017 allaient avoir son étoile sur le célèbre boulevard hollywoodien. "Le Comité a examiné attentivement chaque candidat et nous estimons avoir choisi un groupe de talents éclectique qui fera écho aux goûts de nombreux fans du monde entier ", a déclaré Di Bona, président du comité de sélection de la Walk of Fame.

"Je sais que ces honorés se souviendront de leurs étoiles et seront fiers qu'ils fassent partie de l'histoire d'Hollywood maintenant et pour toujours" a-t-il ajouté. Et parmi les sélectionnés : Charles Aznavour.

En octobre dernier, le chanteur français avait reçu une étoile d'honneur à Hollywood, remise par la communauté arménienne de Los Angeles pour ses contributions à la communauté et aux arts arméniens.

Une légende française récompensée à Hollywood

Âgé de 92 ans, l’artiste est considéré comme le Frank Sinatra français. Charles Aznavour a écrit plus de 800 chansons et en a enregistré plus de 1 200, il a également vendu plus de 180 millions d’albums dans le monde entier.

Aucune date n'a été fixée pour la cérémonie de remise des prix mais il inaugurera son étoile dans le courant de l’année 2018, exactement 70 ans après sa première venue aux Etats-Unis, avec qui il était venu accompagner d’Edith Piaf.