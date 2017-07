Daniel Day-Lewis met fin à sa carrière d'acteur «

L'acteur britannique, Daniel Day-Lewis, quitte la profession, après plus de 35 ans de carrière. L'acteur a commencé sur les planches dans les années 1970 avant de se tourner vers le cinéma au début de la décennie suivante. Choisissant ses rôles minutieusement pour mieux s?immerger dans le personnage comme dans "There will be blood" en 2008 ou encore "My Left Foot" en 1990, le comédien a obtenu trois oscars au cours de sa carrière.

"Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur", c’est son porte-parole Leslee Dart qui l’a annoncé dans un communiqué ce mardi 20 juin. L’acteur "est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d'années", a-t-elle continué. D’après l’article, publié dans Variety, "il s'agit d'une décision personnelle et ni lui, ni ses représentants ne feront de commentaires sur ce sujet".

Marié à l'actrice et réalisatrice Rebecca Miller, fille du dramaturge Arthur Miller, Daniel Day-Lewis est père de trois enfants. Il a notamment un fils avec l'actrice française Isabelle Adjani dont il aura partagé la vie pendant six ans.

Un acteur aussi doué qu’exigeant

Etant le seul comédien à avoir décroché trois oscars pour la catégorie du meilleur acteur dans un rôle principal ("My left foot" en 1990, "There will be blood" en 2008 et "Lincoln "en 2012), Daniel Day-Lewis est considéré comme le comédien le plus doué de sa génération. Il est notamment connu pour être un acteur sélectif et n’a joué que dans 5 films entre 1998 et 2010, l’irlando-britannique préférant s’imprégner totalement de ses personnages.

Son dernier film, "Phantom Thread", sur un couturier évoluant dans la haute société londonienne des années 1950, doit sortir fin décembre aux Etats-Unis.