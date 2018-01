Emeline Bayart nous raconte avec ses chansons le quotidien des femmes, à travers les époques.

La femme assignée à des tâches domestiques, à l’inertie de la bourgeoise, aux gnons en tout genre, à l’attente du bon mari, du mariage implacable ou de l’amant dans le placard, Emeline Bayart comédienne de théâtre et de cinéma enfile une robe noire et chante sur scène un siècle de répertoire. Dix ans qu’Emeline Bayart parcours brocantes et bibliothèque à la recherche de partitions oubliées.Standards et pépites, rêche et doux, coquin et poétique, le récital D’elle à Lui dessine une carte du tendre et du cru dans une galerie de portraits féminins, créatures revanchardes, sexuelles ou affranchies enfin de leurs existences dictées par les mecs.

D’elle à lui, c’est au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 4 février 2018