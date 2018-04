Ils sont âgés de 6 à 16 ans, et interprètent la pièce "La Tsigane de Lord Stanlay", non pas en français mais en slovaque. Depuis 25 ans, la compagnie Tamerantong monte des spectacles avec des enfants des quartiers difficiles. D'ici quelques jours, la troupe part en tournée en Slovaquie. Qin Sun et Olivier Gangloff ont suivi l'une de leurs répétitions.