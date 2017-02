Django en ouverture de la 67ème Berlinale «

La 67ème Berlinale a débuté ce jeudi soir. Et c'est un film français, en compétition, qui a été diffusé en ouverture : Django, d'Etienne Comar. Ce film qui évoque la vie du musicien tzigane Django Rheinhart sous l'occupation nazie sortira en France fin avril.

La Berlinale, festival de cinéma à la dimension politique assumée, a débuté jeudi avec un premier appel à la résistance à Donald Trump et la projection du film d'ouverture consacré à la fuite du jazzman Django Reinhardt face aux nazis.

Quelque 18 films sont en lice pour l'Ours d'or qui sera remis le 18 février par un jury présidé par Paul Verhoeven, le réalisateur sulfureux de "Basic Instinct" et plus récemment "Elle", avec Isabelle Huppert.

Persécution des tsiganes

Le marathon cinématographique a démarré avec "Django", un biopic racontant comment le célèbre guitariste a été forcé de fuir en 1943 Paris occupé en raison de son appartenance à la communauté manouche persécutée par les nazis.

C'est l'acteur français Reda Kateb, révélé dans "Un prophète", qui prête ses traits au fondateur du jazz manouche, d'abord aveugle au sort réservé aux siens avant d'ouvrir les yeux. Il ira ensuite jusqu'à composer un requiem en mémoire des Tsiganes tués par les nazis.

Au total, quelque 400 films provenant de 70 pays vont être diffusés dans le cadre du festival, un des plus grands en Europe et le seul à être ouvert au public.