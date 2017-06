Des places de cinéma à 4 euros : un tarif très bas qui séduit malgré la chaleur. En 2016, on recensait 213 millions d'entrées dans les salles. La France est même le pays où l'on dénombre le plus de fréquentation en Europe. Les films français s'exportent bien, puisqu'ils comptent plus de spectateurs à l'étranger que sur leur propre territoire. Une bonne raison de fêter le cinéma jusqu'à mercredi.