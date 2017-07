Il aura fallu attendre 24 ans pour revoir les Guns N' Roses en France. C'est désormais chose faite. Le groupe mythique s'est reformé vendredi au stade de France, après 20 ans de brouille, à l?occasion de leur "Not in this lifetime... Tour". Pour le grand bonheur des fans de hard rock. Emmanuel Charret et Emilien Lacroix étaient dans le public