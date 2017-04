[INFO CNEWS] Arnaud Desplechin en ouverture du 70ème festival de Cannes «

Selon nos informations, le film d’Arnaud Desplechin devrait faire l’ouverture du 70ème festival de Cannes au mois de mai prochain. "Les Fantômes d'Ismaël", l'histoire d'un cinéaste perturbé par le retour d'un ancien amour, réuni Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric.

D’autres réalisateurs français devraient également être présents dans la sélection officielle dévoilée à 11h ce jeudi :

Michel Hazanavicius pour " Le Redoutable ", film sur Jean-Luc Godard, avec Louis Garrel

", film sur Jean-Luc Godard, avec Louis Garrel Jacques Doillon pour " Rodin " avec Vincent Lindon

" avec Vincent Lindon Robin Campillo (co- scénariste de "Entre les murs" de Laurent Cantet) pour "120 battements par minute" avec Adele Haenel

D’autres films français devraient être présents à Cannes notamment dans la sélection "Un Certain Regard"

Mathieu Amalric avec son biopic sur Barbara avec Jeanne Balibar

Laurent Cantet pour "L’atelier" avec Marina Fois

Isabelle Huppert pourrait venir sur la croisette pour deux films cette année, celui de L'Autrichien Michael Haneke "Happy end" avec Jean-Louis Trintignant sur une famille bourgeoise du Nord de la France vivant à côté des camps de migrants. Mais Isabelle Huppert pourrait également présenter le film du Sud-Coréen Hong Sang-soo "La Caméra de Claire".

Sofia Coppola présente avec "Les Proies"

Les films américains devraient aussi être de la partie à Cannes. La dernière production de Sofia Coppola "Les Proies" (remake d’un film de Don Siegel de 1971) avec Elle Fanning, Kirsten Dunst, Colin Farrell et Nicole Kidman. Colin Farrell et Nicole Kidman que l’on pourrait également retrouver dans le film du Grec Yorgos Lanthimos "The Killing of a sacred deer".

Enfin pour fêter ses 70 ans le festival devrait organiser une grande soirée qui réunira les réalisateurs ayant remportés une palme d’Or. Soirée à laquelle devraient participer notamment Martin Scorsese, Quentin Tarantino ou Emir Kusturica.

Le jury du 70e festival de Cannes sera présidé par l’espagnol Pedro Almodovar. Il se déroulera du 17 au 28 mai 2017. A 11h, l’annonce de la sélection officielle sera à suivre en direct sur le site du festival : www.festival-cannes.fr