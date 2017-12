CNEWS est partenaire du festival "Jazz à la Grange", à la Grange au Lac à Evian du 15 au 17 décembre 2017.

Après le succès de la première édition, l’Evian Resort et la Maison des Arts du Léman renouvellent leur fructueux partenariat à l’approche de Noël pour un moment à la fois prestigieux et festif : Jazz à la Grange du 15 au 17 décembre 2017.

Deux lieux, trois jours, quatre rendez-vous, et de multiples ambiances.

La première soirée à la Grange au Lac est consacrée à deux belles figures de la scène féminine : Sarah McKenzie et Airelle Besson. Immense pianiste improvisateur, Yaron Herman se voit offrir une carte blanche tout au long de la journée du samedi : l’occasion d’explorer toutes les palettes du jazz en compagnie d’artistes de tous les horizons, de Matthieu Chédid à François Salque, dont les talents permettront toutes les associations possibles…

C’est sur un projet de « jazz de chambre » que le festival s’achève, mené par trois jazzmen incontournables de la scène internationale, Enrico Pieranunzi, Diego Imbert et André Ceccarelli. Un clin d’oeil désormais annuel à la programmation classique de la Grange au Lac, et qui applique au jazz l’intimité et l’exigence de la musique de chambre.