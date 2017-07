Jeanne Moreau: une voix grave inimitable qui s'éteint à jamais «

La comédienne Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est morte à Paris à l'âge de 89 ans. L'actrice à l'inimitable voix grave a été retrouvée morte à son domicile parisien, par sa femme de ménage tôt lundi matin à sa prise de service.

Née le 23 janvier 1928 à Paris d'un père restaurateur et d'une mère danseuse anglaise, l'inoubliable interprète de "Tourbillon" dans "Jules et Jim", de François Truffaut, a tourné dans plus de 130 films.

Lauréate du prix d'interprétation féminine 1960 à Cannes (pour "Moderato Cantabile" de Peter Brook), elle fut la seule comédienne à avoir présidé deux fois le jury de ce Festival (en 1975 et 1995). Elle y a aussi été plusieurs fois maîtresse de cérémonie.

Jeanne Moreau en dix grandes dates