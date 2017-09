Joann Sfar : "Je ne fais plus de blagues sur Jean-Luc Mélenchon" «

Invité de Laurence Ferrari, le romancier et dessinateur Joann Sfar a expliqué : "Je ne fais plus de blagues sur Jean-Luc Mélenchon. Dès qu'on fait une vanne sur lui c'est un cauchemar", ajoutant que selon lui, "Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont des fans un peu énervés". Avec humour, l'auteur a également expliqué ne pas savoir quoi penser d'Emmanuel Macron, qui selon lui cache quelque chose.