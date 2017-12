Johnny Hallyday est mort «

La France se réveille orpheline : la star du rock français est décédée à l’âge de 74 ans. Après plus de 50 ans de carrière, Johnny Hallyday (Jean-Philippe Smet de son vrai nom) s’est éteint à son domicile de Marnes-la-Coquette après avoir lutté contre un cancer du poumon.

« L’idole des jeunes » n’est plus… Johnny Hallyday est décédé le 6 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. Véritable icône du rock’n roll français et bête de scène, Jean-Philippe Smet a commencé sa carrière de chanteur en 1960. Sa discographie et ses succès parlent d’eux-mêmes : il a enregistré plus de 1 000 titres sur 50 albums studio et 27 albums « live » et vendu plus de 110 000 000 de disques ! Moins connu comme acteur, bien qu’il ait commencé le cinéma avant la chanson, il avait tourné dans une douzaine de films et une pièce de théâtre. Personnalité médiatique parmi les préférées des Français, il a fait la Une de plus de 2 500 magazines.

"Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité", écrit sa femme, Laetitia, dans un communiqué.