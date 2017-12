Johnny inhumé ce lundi à Saint-Barthélemy «

Après la ferveur populaire de centaines de milliers de personnes samedi à Paris, c'est dans l'intimité que doit avoir lieu l'enterrement ce lundi, dans le cimetière marin de Lorient, sur la petite île des Antilles où la rock-star possédait une villa. Le Boeing 757 transportant le cercueil et 62 passagers, dont sa femme Laeticia et leurs filles Joy et Jade, l'acteur Jean Reno, son manager Sébastien Farran et son guitariste Yarol Poupaud est arrivé hier dans la soirée.