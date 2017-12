Johnny : les hommages sur Twitter «

On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Le public de fans et de fidèles qu'il s'était acquis est en larmes. Nous n'oublierons ni son nom, ni sa gueule, ni sa voix. Le voici au panthéon de la chanson où il rejoint les légendes du rock et du blues qu'il aimait tant.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 décembre 2017