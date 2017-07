La Joconde prend des couleurs dans le 13e arrondissement de Paris «

Dans le 13e arrondissement de la capitale, l'artiste Okuda a redonné un peu de couleur à la Joconde sur un mur d'un immeuble HLM entièrement gris. La fresque fait 50 m de haut sur 15 m de large et le projet a été validé par les habitants du 13e, qui ont pu voter sur internet ou à la mairie.

L’artiste international Okuda investit les murs de la capitale pour la première fois. Diplômé des Beaux-Arts de l’Université de Complutense de Madrid, il fait ses débuts en 1997 avec des pièces sur trains et des œuvres dans des usines abandonnées de sa ville natale à Satander.

A la demande de la mairie du 13e arrondissement de la capitale, l’artiste espagnol a réalisé une fresque représentant la Joconde dans des motifs géométriques et des teintes flashy. Le maire, Jérôme Coumet est un passionné de street-art. « Cet artiste de renom est un grand coloriste. Ça va être sa plus belle réalisation », déclare-t-il à son sujet. Les habitants ont pu donner leur avis fin mai en votant soit sur internet soit dans des urnes à la mairie pour approuver le projet, qui a été adopté à une large majorité.

Un projet approuvé par les habitants du 13e

La fresque s’inscrit comme l’une des plus grandes d’Europe et est fidèle au style pop surréaliste de l'artiste. Elle redonne couleur au mur d’un HLM qui était entièrement gris au 7 place de Vénétie, et est visible de l’autre côté, au niveau du 25 avenue d’Ivry.