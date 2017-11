Le label le plus mythique du Jazz, Blue Note Records revient cette année encore avec son Blue Note Festival du 14 au 20 novembre à Paris.

Regroupant plus de 11 000 participants lors de la première édition, Le Blue Note festival va vous faire swinguer dans 3 salles parisiennes. Une semaine de concert avec les légendes d’aujourd’hui, Van Morrison, Stacey Kent, Jazz Loves Disney, Tony Allen, Shabaka & The Ancestors, Miles Mosley et bien d’autres.

Le Festival mythique du Jazz c’est du 14 au 20 novembre à Paris

Pour plus d’infos : http://www.bluenotefestival.fr/