Le concert le plus tôt du monde «

A l'occasion de la fête de la musique ce 21 juin, c'est le "tribute band" (groupe de reprises) The Cavern Beatles qui a inauguré l'édition 2017 à Rungis, de 6h30 à 7h30 ce matin.

Le premier concert de la journée a eu lieu à l'aube devant le plus grand marché de produits frais du monde à Rungis. Mais qui sont donc ces spectateurs si matinaux ? Ce sont des grossistes, des acheteurs et des salariés travaillant toute la nuit qui ont pu s'arrêter pour écouter le groupe un moment entre deux transactions. Cette année, 48 000 policiers et gendarmes, auxquels s'ajoutent les militaires de l'opération "Sentinelle" seront déployés à travers toute la France pour assurer une totale sécurité en raison des risques d’attentats.