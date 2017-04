​Le Festival Garorock est de retour pour sa 21e édition «

Fort de son succès, la ville de Marmande accueille de nouveau le festival rock du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017.

Evènement musical majeur du Sud-Ouest, le festival est devenu au fil des années une valeur sûre du rock et un rendez-vous estival incontournable ! Pour ses 21 ans, Garorock s’offre une programmation aussi riche que diversifiée. A l’affiche : Justice, Phoenix, M.I.A, La Femme, Kungs, Mr Oizo... et bien d’autres encore. Au total, plus de 60 artistes divisés sur 5 scènes !

L’occasion de vibrer au rythme des sonorités punk, rock ou électro d’artistes renommés mais aussi de découvrir les groupes de demain. Crée en 1997, et initialement dédié à la culture alternative, le festival Garorock a su organiser sa mutation au gré des évolutions et tendances musicales.

Grâce aux plus de 1600 bénévoles déployés sur le terrain pendant ces 3 jours, la Plaine de la Filhode devrait accueillir cette année près de 50 000 personnes par jour. Garorock, un festival éclectique, jovial, véritable lieu de rencontre et d’échange autour de la musique !

