Le mécénat populaire au secours des musées «

Participer à la restauration des ?uvres de son musée, c?est possible... même pour des petites sommes. Habituellement, les mécènes des musées sont de grosses entreprises ou des grandes fortunes. Dorénavant, les visiteurs peuvent également financer des rénovations de toiles, de sculptures. On appelle ça le mécénat populaire. Bon moyen pour les musées de faire des économies, et pour les visiteurs, l?impression d?être utiles à la préservation du patrimoine. Le Musée de la Piscine de Roubaix, dans le Nord, a lancé des campagnes de mécénat. Reportage de François Wasson et Adrien Portron.