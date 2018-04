Coco Chanel y a vécu pendant 34 ans, Ernest Hemingway était un habitué du bar... On parle bien sûr du célèbre hôtel parisien Le Ritz. Un an après les travaux de rénovation, une grande vente aux enchères est organisée à partir de mardi 17 avril. Mais avant cela, l'hôtel vous propose une exposition de ces objets. Une reconstitution plus vraie que nature. Visite guidée avec Sophia Rousseau et Océane Lerouge.