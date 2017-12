Ce sont plus de 600 bikers qui doivent entourer Johnny Hallyday lors de l'hommage qui lui est rendu ce samedi sur les Champs Elysées à Paris. Et les places sont chères pour faire partie de ceux qui auront cet honneur. Damien Deparnay et Thomas Desmarchelier ont rencontré deux d'entre eux dans le Nord à Roubaix. Reportage.