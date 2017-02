"Les trois mousquetaires" : "Un pour tous, tous pour un" au palais des Sports «

La comédie musicale "les trois mousquetaires", célèbre roman d'Alexandre Dumas, se raconte sur la scène du palais des Sports de Paris. Cette version moderne emmenée par Brahim Zaibat mêle chants, danses et acrobaties, et est incarnée notamment par Olivier Dion (d'Artagnan), David Ban (Porthos), Victoria Petrosillo (la reine Anne d'Autriche) et Emji (Milady de Winter). Une troupe de 30 artistes très diversifiée et qui semblent n'avoir qu'une seule devise sur scène : "un pour tous, tous pour un".