Les voitures de collection font leur show au Grand Palais «

Tandis que le salon Rétromobile fait vibrer le coeur des amoureux de voitures anciennes, le Grand Palais expose lui aussi plus de cent voitures de collection. Pour la 6e année consécutive, Bonhams, la maison de vente aux enchères américaines, s'installe sous la verrière du musée parisien. Les collectionneurs se pressent pour admirer ces voitures anciennes. Limousines, cabriolets ou bolides de compétition, les 120 véhicules exposés balaient un siècle d'histoire automobile. En 1901, le Grand Palais inaugurait d'ailleurs le tout premier salon de l'automobile. Les collectionneurs s'affronteront aux enchères ce jeudi, et les plus beaux modèles pourraient s'arracher à plus d'un million d?euros.