Mireille Darc est décédée «

L'actrice française est décédée à l'âge de 79 ans. Elle est morte dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août 2017, vers deux heures du matin. Mireille Darc a tourné dans de nombreux films de Georges Lautner, dont "Les barbouzes". Elle a été la compagne d'Alain Delon pendant douze ans.

Pascal Desprez, son mari, a fait part de sa vive émotion. Voici son touchant témoignage : "Très Chers Amis, J’ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le petit cœur de Mireille, si tendre, si beau mais si fragile s’est arrêté de battre. Elle s’est endormie chez elle. Aujourd’hui, après presqu’une année de bataille et de souffrance, elle a rejoint les étoiles et tous ses amis. Elle a tellement aimé la vie. Elle a vécu d’amour « Cette eau fraîche qui coule dans mes veines » me disait-elle….. Au revoir MIMI….. A bientôt. PASCAL