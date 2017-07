Pour cette exposition éphémère, présentée jusqu'au 27 août dans le cadre du festival "Le Voyage à Nantes", l'association de culture hip hop Pick Up Production a demandé à dix artistes de restituer la présence des anciens occupants du bâtiment, vide depuis 2012, et d'évoquer l'enfermement, carcéral, mais aussi psychologique et social.