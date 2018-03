Nathalie Baye sort de son silence dans le feuilleton Johnny Hallyday. Elle défend Laura et David estimant que c?est "une vraie douleur et une vraie injustice" pour eux de ne pas pouvoir écouter l'album posthume de leur père. Elle s'en prend aussi à Laetitia et parle d'un Johnny épuisé qui dégageait beaucoup de tristesse.