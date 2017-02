Nouvel an chinois 2017 : Pékin célèbre l'année du coq «

Le nouvel an lunaire est celebré en grande pompe dans toute la Chine. Des milliers de personnes ont assisté au traditionnel gala qui marque le debut de la Fete du Printemps,la plus importante pour les chinois. Et si les petards et les feux d'artifices sont interdits, pour cause de pollution, la traditionnelle danse du Dragon est bien là pour conjurer le mauvais sort.