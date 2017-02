Des Oscars dans la diversité «

Après une polémique en 2016, cette année, la cérémonie des Oscars est marquée par la diversité.

Au total, dans la course à la statuette, six acteurs et actrices noirs. Un record historique. Parmi eux, Mahershala Ali, est le premier musulman à recevoir cette récompense pour son rôle dans "Moonlight".

Autre record : Viola Davis devient la seule afro-américaine de l'histoire à être sélectionnée dans trois catégories différentes. Elle remporte l'Oscar du meilleur second rôle féminin et c'est les larmes aux yeux qu'elle prend la parole.

Au delà de la diversité, c'est la politique qui a émaillé.

"Je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir. Je suis absent par respect envers mes concitoyens et ceux des six autres pays qui ont été humiliés par cette lois inhumaine interdisant l'entrée des immigrés au Etats-Unis." Anousheh Ansari