Oscars 2017 : les deux huissiers à l'origine de la bourde sanctionnés «

Brian Cullinan et Martha Ruiz, les deux comptables du cabinet PricewaterhouseCoopers ne travailleront plus pour l'Académie des arts et sciences du cinéma. Lors de la dernière cérémonie des oscars, ils avaient interverti deux enveloppes provoquant l'annonce du mauvais lauréat. Le film "La la land" de Damien Chazelle avait été annoncé "Meilleur film" alors qu'il s'agissait en fait de "Moonlight" de Barry Jenkins.