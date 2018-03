L'Académie des Oscars va-t-elle sacrer ce dimanche la comédie noire "3 Billboards" ou la romance fantastique "La forme de l'eau"? A moins qu'elle ne préfère le film d'horreur "Get Out", qui a triomphé aux Spirit Awards samedi. Les Français seront notamment représentés aux Oscars 2018 par Agnès Varda et son documentaire "Visages, Villages", coréalisé avec l'artiste JR.