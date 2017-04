Paris : Une Seine Musicale sur l'île Seguin «

La Seine Musicale, nouvelle scène de musique à Paris est officiellement inaugurée ce samedi. Mais vendredi soir, elle s'est offerte un premier concert de prestige avec la venue de Bob Dylan. Visite du nouveau lieu avec Anne Maquignon, Olivier Benkemoun et Sandrine Baccaro

Un grand paquebot de plus de 36 000 mètres carrés sur l’île Seguin : bienvenue dans le nouveau temple de la musique. A l’intérieur, une grande rue avec bars et commerces fait le lien entre les deux salles de spectacle, un auditorium et une grande salle, prêts à recevoir une programmation musicale éclectique. Vendredi dernier, Bob Dylan, récemment honoré du prix Nobel de littérature, était le tout premier artiste à se produire sur scène.

Un nouvelle scène musicale à Paris

Construite sur l’ancien site des usines Renault, la Seine musicale s’inscrit aussi dans un projet écologique. Une voile recouverte de 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques a été fixée autour de l’auditorium pour suivre la course du soleil. Au-dessus de la grande salle de concert, un jardin de la taille d’un terrain de football offre un panorama à 360 degrés. Un espace vert pour ne pas dénoter avec l’âme de l’île Seguin.